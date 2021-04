Real Madrid define futuro de Vinicius Jr. e Rodrygo, sonha com estrelas e faz lista de dispensa, diz jornal

Apesar de estar na semifinal da Uefa Champions League e disputando o título de LaLiga, o Real Madrid já começa a planejar a próxima temporada. Segundo o Marca, jornal espanhol, a equipe sonha com dois grandes nomes, se prepara para vender jogadores e já definiu o futuro de Vinicius Jr, Rodrygo e mais dois jovens.

Os sonhos

Os dois grandes sonhos do Real Madrid para a temporada 2021/2022 estão no comando de ataque. Segundo a publicação, a equipe merengue está “disposta a fazer um grande esforço econômico” para assinar com Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Haaland, do Borussia Dortmund.

As vendas

Para conseguir equilibrar as contas, o Real Madrid teria que vender jogadores e pensa em arrecadar 300 milhões de euros (cerca de R$ 2 bilhões). Na lista de transferências, estão veteranos como Bale, Marcelo e Isco, e jovens que não se firmaram como Odriozola, Mariano e Jovic. O Real, porém, não abre mão de seu futuro.

Vini Jr e Rodrygo, os inegociáveis

Dentro do clube, quatro nomes são tratados como inegociáveis: Vinicius Júnior, Rodrygo, Valverde e Odegaard, que estão no memso patamar de estrelas como Courtois, Casemiro, Kroos e Benzema.

Vinicius, inclusive, chegou a ser especulado como possível moeda de troca por Mbappé, mas segundo o jornal “o brasileiro não entrará em nenhum negócio. A confiança nele é absoluta, como já era antes da sua explosão nas últimas semanas”.

Já Rodrygo, que tem 20 anos e contrato até 2025, é visto como um jogador que “ninguém duvida do talento, apesar de não estar tendo tantos minutos nesta temporada como seus companheiros”.