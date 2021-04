Real Madrid define nome para ser a dupla de Militão caso Sergio Ramos e Varane deixem o clube, diz jornal

Com o futuro de Sergio Ramos e Raphael Varane indefinidos no clube, o Real Madrid já começa a pensar em quem pode trazer para ser a possível dupla de Militão.

Segundo o jornal As, Jules Koundé passa a ser o ‘plano A’. O atleta do Sevilla foi colocado à frente de Pau Torres, do Villarreal. O motivo? De acordo com o veículo espanhol seria o tempo de adaptação e encaixe na equipe.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Aos 22 anos, o francês está há duas temporadas brilhando na defesa da equipe da Andaluzia. Ao todo, são 84 jogos vestindo as cores do Sevilla. Mas, não será fácil para o Real tirá-lo do rival.

Para contratar Koundé, a equipe do Santiago Bernabéu terá que desembolsar 90 milhões de euros, cerca de R$ 588 milhões, valor da multa rescisória do atleta. O As aponta que a estratégia do Real seria oferecer entre 50 e 60 milhões de euros (R$ 327 e 392 milhões) mais um jogador.

play 0:45 Pulisic abriu o placar para os ingleses, mas Benzema empatou ainda no 1º tempo; jogo ficou na igualdade por 1 a 1

Já Pau Torres, que também está há duas temporadas no profissional do Villarreal, é um dos nomes cotados para ser a dupla de Sergio Ramos na próxima Eurocopa. A cláusula do espanhol é de 50 milhões de euros (R$ 327 milhões).

E um importante fator para o Real ser ativo no mercado de transferências europeu é a Uefa Champions League. Os comandados por Zinedine Zidane, na última terça, empataram por 1 a 1 com o Chelsea pela primeira partida das semifinais.

Na próxima semana, o 0 a 0 classifica o Chelsea para mais uma final de Champions League. Quem vencer por qualquer placar também estará na decisão.

Jules Koundé, jogador do Sevilla Getty Images

Antes de voltar a ficar frente a frente com o Chelsea, os Merengues terão compromisso por LaLiga. No sábado (1), no Alfredo Di Stéfano, encaram o Osasuna, às 16h.