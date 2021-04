Real Madrid é surpreendido e pode perder zagueiro para o Manchester United; negociações estão avançadas

A La Liga está sendo liderada pelo Atlético de Madrid, que havia aproveitado a má fase de Real Madrid e Barcelona no início da temporada para abrir vantagem. No entanto, no último sábado (10), merengues e culés se enfrentaram na casa madridista e os Blancos levaram a melhor. Com gols de Karim Benzema e Kroos, o El Clásico terminou em 2 a 1 para o Madrid.









Com a “chave virada” para a Champions League, os espanhóis foram até a Inglaterra para o jogo de volta das quartas de finais, contra o Liverpool. Em um jogo mais comedido das duas partes, o zero a zero no placar deu a classificação para o Real Madrid, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 1. Na sequência da Champions, o Real encara mais um time inglês, o Chelsea.

Foto: Lars Baron/Getty Images



Não somente dentro de campo os ingleses estão no caminho dos espanhóis. De acordo com o jornalista Jose Alvarez Haya, El Chinguirito, o Manchester United está em conversas avançadas para tirar Raphael Varane do Santiago Bernabéu. O Real Madrid já estaria convencido de que o zagueiro não irá renovar seu contrato, assim deixando o caminho livre para a sua saída.

Conforme informações do jornalista @10JoseAlvarez, o zagueiro Varane, do Real Madrid, tem conversas avançadas com o Manchester United. — CLUBISTA OFICIAL! ⚽ (@oficialclubista)

April 15, 2021





Aos 27 anos, Varane se tornou um dos zagueiros mais cobiçados do mundo. Atuando ao lado de Sergio Ramos, o francês se destacou nas temporadas passadas e vem sofrendo com algumas lesões. É certo que o Real Madrid, ainda que saiba da não renovação, tente conseguir um valor bem alto para liberar seu atleta.