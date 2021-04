Real Madrid faz dobradinha contra o Barcelona e ganha ‘vantagem’ para ser campeão; veja curiosidade

A vitória por 2 a 1 no clássico deste sábado (10) faz o Real Madrid dormir na liderança de LaLiga, com vantagem no critério de desempate sobre o Atlético de Madrid, e também injeta um ânimo extra nos comandados de Zinedine Zidane.

Isso porque o Real foi campeão espanhol em nove das últimas dez vezes em que ganhou as duas partidas contra o Barcelona no campeonato. A informação é do “Mister Chip”, perfil especializado em estatísticas de futebol europeu.

A vez mais recente foi na temporada 2006-07, sob comando do italiano Fabio Capello, quando o Real fez 1 a 0 na capital da Catalunha e depois goleou por 4 a 1 no Santiago Bernabéu.

Foi justamente o que aconteceu agora. Em 2020-21, o Real Madrid bateu o Barça no Camp Nou, pelo primeiro turno, e no Alfredo Di Stéfano, em uma campanha de recuperação do atual campeão de LaLiga.

Do outro lado, o Barcelona terá que superar uma estatística parecida para terminar a temporada com o caneco. Afinal, o time de Lionel Messi nunca venceu a liga depois de perder os dois clássicos para o Real. A última conquista foi em 2018-19.

Na classificação, os dois times de Madrid lideram com 66 pontos, mas o Real está à frente pela vantagem no confronto direto contra o Atlético. O Barcelona vem logo atrás, com 65. Vale lembrar que o time de Diego Simeone ainda joga neste domingo (11), fora de casa, contra o Betis.