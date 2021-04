Real Madrid fica no empate com o Betis e perde oportunidade de pressionar o Atlético

O Real Madrid decepcionou sua torcida na tarde deste sábado e desperdiçou a oportunidade de pressionar o rival Atlético no Campeonato Espanhol. No Estádio Alfredo Di Stefano, o time mandante não conseguiu sair do empate por 0 a 0 contra o Betis.

Com 71 pontos em 33 partidas, o Real Madrid aparece na segunda colocação do Campeonato Espanhol. O líder Atlético tem 73 pontos e ainda visita o Athletic Bilbao neste domingo. Já o Barcelona, terceiro colocado, contabiliza 68 pontos ganhos e tem duas partidas a menos.

Em uma partida com poucas chances de gol, o brasileiro Rodrygo fez cruzamento perigoso e acertou o travessão adversário no segundo tempo antes de ser substituído pelo compatriota Vinicius Junior. Na melhor oportunidade do jogo, Iglesias sobrou livre diante de Courtois, mas não conseguiu finalizar bem.

Com as atenções voltadas à semifinal da Copa dos Campeões, o Real Madrid enfrenta o Chelsea nesta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabeu. Já o Betis volta a campo para visitar o Valladolid no próximo domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

Em mais uma partida válida pelo Campeonato Espanhol disputada na tarde deste sábado, o Valencia recebeu o Alaves e ficou no empate por 1 a 1. Para completar a jornada do torneio nacional, o Elche bateu o Levante por 1 a 0 e Valladolid e Cadiz empataram por 1 a 1.