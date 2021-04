Real Madrid: jornal critica desempenho de Marcelo e diz que sucesso no clube ficou no passado: ‘Não existe mais’

Titular durante 77 minutos no empate do Real Madrid em 1 a 1 com o Chelsea, no estádio Alfredo Di Stéfano, na capital espanhola, nesta última terça-feira (27), pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, o lateral-esquerdo Marcelo teve a sua atuação bastante criticada por um jornal espanhol. Em publicação nesta quarta-feira (28), o “El Confidencial” afirmou que o sucesso do brasileiro no Merengue ficou no passado.

Responsável por substituir ninguém menos que Roberto Carlos na lateral-esquerda do clube espanhol, Marcelo foi por muitos anos referência do Real Madrid, com quem conquistou quatro Champions League e LaLiga e ainda três vezes o Mundial de Clubes. Porém, segundo o jornal, hoje, aos 32 anos, Marcelo já não consegue mais ser o mesmo.

“O brasileiro fugia da banda, recebia a bola com o talento dos meio-campistas, executava ações com o atrevimento dos alas e se movia no azulejo com a graça de quem está acostumado a habitar posições não tradicionais para os alas. Marcelo compensava todas as suas omissões defensivas porque catapultou o Real Madrid para um nível único de inventividade e transbordamento. Esse Marcelo, porém, não existe mais”, começou por dizer.

Em relação à partida contra o Chelsea, Marcelo foi titular por conta da lesão de Ferland Mendy, dono da posição, o veículo afirmou que a sua atuação contra os ingleses foi só mais uma prova de que o lateral não tem mais a mesma disposição para disputar os grandes jogos, como o desta última terça.

“Contra o Chelsea, Marcelo viveu uma prova de fogo da qual saiu queimado. O sul-americano acabaria sendo substituído aos 77 minutos por Marco Asensio, mas sua atuação foi apavorante. Um resumo cruel de seu desempenho em partidas de elite nos últimos tempos”, disse o veículo, que ainda pontuou os erros cometidos pelo brasileiro contra os ingleses.

“Os Blues localizaram o elo mais fraco na cadeia defensiva dos Blancos e se limitaram a martelá-lo indefinidamente. Na partida mais exigente do prisma físico que a equipe da capital teve nesta temporada, Marcelo foi sistematicamente superado. Eles colidiram com ele e ele saltou. Eles roubaram a bola dele e ele ficou parado. Ele estava tentando recuperar sua posição e nunca chegava a tempo. Ele jogou uma bola dividida e – quase – nunca ganhava. Ele queria jogar a bola de costas e estava executando a ação em câmera lenta. Sem dar soluções ofensivas e subtrair nas tarefas defensivas, Marcelo era um déficit competitivo que estava prestes a explodir na partida contra o Chelsea”, prosseguiu.

“Foi como transmitir ao vivo a morte agonizante de uma estrela. Porque já sabíamos que a presença de Marcelo prejudicaria defensivamente a equipe de Zidane, e que ele não daria a mesma solidez de (Ferland) Mendy, mas era um dreno constante do qual o tormento não parava de fluir. O fato de o seu treinador (Zidane) o ter mantido em campo durante tantos minutos não ajudou”, finalizou.