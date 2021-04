Real Madrid planeja arrecadar R$ 522 milhões com estrela para tentar Mbappé ou Haaland, diz jornal

Raphael Varane pode ser uma peça importantíssima para o Real Madrid no mercado de transferências deste verão.

A apenas um mês do final da temporada, o zagueiro, cujo contrato atual termina em 2022, ainda não chegou a um acordo com os merengues e estaria ansioso para explorar novas opções depois de dez anos no Santiago Bernabéu.

“Meu futuro é claro”, disse Varane na coletiva de imprensa antes do confronto de terça-feira com o Chelsea, mas não mencionou uma palavra sobre uma possível renovação. O clube merengue está se preparando para contratar Kylian Mbappé.

Uma estratégia pode surgir do interesse do PSG em ter Varane e Marquinhos, ou Kimpembe na ocasião em que o brasileiro joga como meio-campista defensivo. O Real espera obter cerca de 80 milhões de euros (R$ 522 milhões) por Varane. Se as negociações com o clube parisiense forem abertas, pode ajudar na operação de Mbappé. A informação é do jornal AS.

O nome de Varane ainda foi ventilado no Chelsea e no Manchester United. Ele ainda vai tomar a decisão final sobre seu futuro, mas para onde quer que ele vá, a ”bagatela” de R$ 522 milhões ajudaria muito a financiar qualquer movimento para Mbappé – ou Erlign Haaland se a tentativa de contratar o jogador francês falhar.

Entre vendas e economia de salários, o clube merengue pretende chegar a 250 milhões de euros (R$ 1,6 bi) para financiar a ”operação Mbappé”. Florentino Pérez já descartou Vinicius Jr como moeda de troca para qualquer negócio, e por isso, o ativo mais valioso para negociar seria Varane.