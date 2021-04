Real Madrid pode ter opções limitadas com desgaste físico em reta final decisiva

A reta final da temporada chega em um momento difícil para o Real Madrid. Em uma semana muito difícil, os homens de Zidane venceram o Liverpool e o Barcelona no El Clásico. No entanto, a preocupação tomou conta do ambiente após as palavras do seu treinador sobre o estado físico da equipe: ‘Estamos no limite’.

A ESPN apurou com fontes ligadas ao vestiário do Real Madrid que a temporada é ‘a mais difícil’ dos últimos anos. Muitos jogadores têm que se autoadministrar nos treinos e arriscam se machucar no momento mais inesperado.

Isso já aconteceu com Ramos, Carvajal, Hazard, Odriozola ou, por exemplo, Lucas Vázquez, que está fora do resto da temporada devido a uma torção no ligamento cruzado do joelho.

‘Eles não fizeram pré-temporada e isso, somado ao número de jogos acumulados no ano passado após o confinamento e a falta de descanso, está esmagando-os’, disse uma fonte ligada ao elenco merengue à ESPN. No entanto, a mesma fonte admite que a equipe tem se superado e tem crescido ‘coletivamente’ para se tornar a única equipe viva em todas as competições.

É por isso que o Real Madrid é diferente. O clube merengue pode perder, até porque têm inúmeras lesões e a falta de rotações pode pesar numa equipe que, por si só, tem um plantel limitado. Atualmente, a equipe conta com apenas dois atacantes de ofício: Karim Benzema e Mariano.

No entanto, os brancos têm um DNA único: quando o impulso vem à tona, eles sempre dão aquele passo à frente que os outros não ousam dar. E é quando o Real Madrid aplaude as façanhas de sua equipe.

Resta saber se algum desses feitos pode ser repetido este ano. Para já, e apesar das lesões, o Madrid está preparado para tudo e vem com vontade de lutar, de sofrer e de vencer.