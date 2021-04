Real Madrid quer envolver Jovic em troca por atacante sensação da Europa

Vivendo a melhor temporada de sua carreira, o português André Silva, do Eintracht Frankfurt, está sendo observado pelo Real Madrid e pode pintar no clube espanhol na próxima temporada.

Segundo o jornal alemão Bild, o Real pensa em propôr uma troca ao Frankfurt por Silva, que tem 26 gols e 9 assistências em 31 partidas nesta temporada.

