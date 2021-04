Real Madrid reencontra o Liverpool na Liga dos Campeões

O Real Madrid é o maior campeão da Liga dos Campeões e nesta terça-feira inicia a disputa das quartas de final. Seu adversário é o Liverpool, às 16h (de Brasília), no Alfredo Di Stéfano.

As duas equipes se reencontram após a final da temporada 2018/2019. Na ocasião, o Real Madrid venceu com tranquilidade.

Só que a partida foi marcada por uma polêmica entrada de Sergio Ramos em Salah, que chegava para a partida com uma lesão no ombro. O zagueiro espanhol puxou o braço do egípcio, que saiu de campo no início da decisão.

Mesmo sem o brilho de outras temporadas, o técnico Zinedine Zidane afirmou que o Real Madrid está focado em ir longe na Champions.

“Fomos subestimados e estou muito confiante no que a minha equipe pode alcançar. A história deste clube mostra que podemos sempre lutar. Nunca desistimos ou jogamos a toalha. Ainda estamos vivos”, disse.

O Liverpool também não tem brilhado nesta temporada. Os Reds fazem campanha irregular na Premier League e veem na Champions a principal chance de título.

Só que o técnico Jurgen Klopp pregou foco contra o Real Madrid: “Temos de perseguir o Real Madrid, que vive um momento muito bom. É uma equipe muito experiente. Se alguém sabe como ganhar a Champions League, é o Real Madrid”, declarou.

O Liverpool realiza grande campanha na Liga dos Campeões e vem embalado pela boa vitória do fim de semana contra o Arsenal.