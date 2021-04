Real Madrid segura 0 a 0 mesmo após ‘all in’ de Klopp, elimina Liverpool e vai à semifinal

O Real Madrid, mais uma vez, está na semifinal da Uefa Champions League! Nesta quarta-feira, o gigante espanhol segurou um 0 a 0 com o Liverpool, em Anfield, e se classificou com 3 a 1 no placar agregado, graças à boa vitória no jogo de ida.

Ainda muito desfalcado, principalmente no setor defensivo (atuou sem Carvajal, Lucas Vázquez, Sergio Ramos e Varane, só para citar alguns), o time merengue teve que aguentar uma boa pressão no 2º tempo, quando o técnico dos Reds, Jürgen Klopp, foi para o all in (“tudo ou nada”) e montou o time com quatro atacantes. Ainda assim, os espanhóis conseguiram segurar e não sofreram gols.

Com o resultado, o time comandado por Zinedine Zidane agora encara o Chelsea na semifinal. As datas e horários dos jogos ainda serão definidos pela Uefa.

Na outra semifinal, enfrentam-se Paris Saint-Germain e Manchester City, que buscam o inédito título da Liga dos Campeões.

Em campo, os ingleses ameaçaram uma pressão no início, e Milner exigiu ótima defesa de Courtois em finalização precisa aos 10 minutos.

A resposta do Madrid veio aos 19: Benzema cortou Kabak e chutou de esquerda, a bola desviou na canela do zagueiro e carimbou a trave de Alisson.

Girando a bola, os Reds tentavam sufocar o Real, mas a experiência do time espanhol falava mais alto, e a pressão era bem pequena.

Só depois dos 40 minutos o gigante de Anfield conseguiu ameaçar novamente.

Em duas boas chegadas seguidas, uma aos 41 e outra aos 42, Salah e Wijnaldum receberam na grande área em boa condição de finalizar, mas ambos chutaram por cima.

Na volta do intervalo, o Liverpool seguiu em cima, e Roberto Firmino fez Courtois trabalhar bem novamente, fazendo linda defesa de mão trocada logo no 1º minuto.

Precisando de dois gols para buscar a vaga, Klopp foi para o tudo ou nada a partir dos 15, quando tirou Kabak e Milner e colocou Diogo Jota e Thiago Alcântara.

Os ingleses atacavam insistentemente, deixando espaços para os contra-ataques merengues.

Em um deles, aos 20, Vinicius Jr. foi lançado em velocidade e só não marcou porque Alisson saiu travando em cima do lance, salvando um gol certo.

Jogando contra o relógio, os Reds foram ficando cada vez mais nervosos e errando muito. Dessa forma, o Real só segurou o placar para garantir a classificação.

Liverpool 0 x 0 Real Madrid

GOLS: Nenhum

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (Diogo Jota) e Robertson; Fabinho, Wijnaldum e Milner (Thiago Alcântara); Salah, Mané (Oxlade-Chamberlain) e Roberto Firmino (Shaqiri) Técnico: Jürgen Klopp

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militão, Nacho e Mendy; Casemiro, Kroos (Odriozola) e Modric; Vinicius Jr. (Rodrygo), Asensio (Isco) e Benzema Técnico: Zinedine Zidane

O Liverpool finalizou 6 vezes no 1º tempo, contra 3 do Real Madrid

O Liverpool terminou o jogo com 55% de posse de bola

O Liverpool finalizou 14 vezes na partida, contra só 6 do Real Madrid

O Real Madrid fez apenas 5 faltas durante todo o jogo

O goleiro Courtois se destacou com 3 defesas difíceis para o Real Madrid

O Real Madrid vai em busca de sua 14ª Champions





Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, por suas ligas.

Domingo, 18/04, 16h*, Getafe x Real Madrid, LaLiga

Segunda-feira, 19/04, 16h*, Leeds United x Liverpool, Premier League

*horário de Brasília