Real Madrid supera Atlético, mas Barcelona segue como grande favorito em LaLiga; veja projeção

Mesmo após ter vencido ‘El Clásico’ por 2 a 1 e assumido a liderança provisória de LaLiga nos critérios de desempate, o Real Madrid não é o grande favorito a ser campeão espanhol na temporada 2020-21.

Segundo projeção do site FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN e especializado em cálculo de estatísticas, é o Barcelona quem tem mais chances de levar o caneco para casa.

A equipe de Lionel Messi tem 46% de probabilidades de sagrar-se campeão, seguido por Real Madrid (32%) e Atlético de Madrid (21%).

Vale lembrar que o time de Diego Simeone, que liderou a competição praticamente desde o começo, ainda joga pela rodada neste domingo, contra o Betis, fora de casa.

Restam oito rodadas para o fim de LaLiga. Segundo projeção do FiveThirtyEight, o Barça terminará a campanha com 84 pontos, dois acima do Real Madrid. Atualmente, o time merengue lidera, com 66, enquanto os catalães têm 65.