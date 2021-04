Real Madrid terá falta importante na semifinal da Champions, mas pode ter retorno de Sergio Ramos contra o Chelsea; veja

O Real Madrid não deverá contar com o lateral-direito Dani Carvajal para a partida de volta das semifinais da Uefa Champions League diante do Chelsea.

O clube merengue confimou uma lesão muscular na perna direita do espanhol, sofrida no empate por 1 a 1 no confronto de ida, mas não divulgou o tempo de recuperação. Porém, a ESPN confirmou a ausência do atleta no mata-mata do torneio continental.

O lateral, como apurou a ESPN, ficará pelo menos três semanas fora de campo, mas a intenção dos médicos é não forçar mais para evitar uma nova recaída. Assim, seu retorno só seria cogitado em caso de extrema necessidade para o último jogo da LaLiga contra o Villarreal ou para uma hipotética participação na final da Champions League.

A boa notícia para Zinedine Zidane é que o zagueiro Sergio Ramos voltou a treinar na quinta-feira. Fontes próximas aos jogadores garantiram à ESPN que o capitão quer a todo custo estar presente na decisão da próxima quarta-feira.

Ramos sofreu uma lesão na panturrilha da perna esquerda durante o último jogo que esteve com a seleção da Espanha e sempre teve a intenção de voltar na primeira semana de maio.

Apesar de durante a recuperação ter contraído o coronavírus, o capitão tem conseguido manter os mesmos tempos e está tentando acelerar os prazos para poder jogar contra o Chelsea.