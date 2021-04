Real Madrid tropeça, empata em casa com o Bétis e pode ver Atlético abrir vantagem na liderança

O Real Madrid voltou a campo nesta domingo (24), e tropeçou em LaLiga. Jogando em casa, os Merengues, que brigam pelo título, ficaram no 0 a 0 com o Betis e podem ver o Atlético de Madrid abrir vantagem na liderança.

O clube da capital espanhola não conseguiu repetir a imposição com quem venceu o Cádiz na última rodada. Assim, pode ver o rival abrir cinco pontos de vantagem na liderança.

O Real Madrid está em 2º, com 71 pontos conquistados em 33 jogos disputados, já o Bétis está em 6º, com 50.

Para a partida, o técnico Zinedine Zidane contou com o retorno de Carvajal, recuperado de lesão. Já no ataque, Rodrygo foi titular, enquanto Vinícius Júnior começou no banco. Militão e Casemiro também inicaram a partida.

A primeira etapa foi bastante apagada. Com dificuldades para criar, o Real pouco ameaçou o gol de Bravo. O mesmo aconteceu do lado da equipe da Andaluzia, que também não criou chances claras.

A única finalização do Real veio com Benzema, aos 24 minutos. Bravo caiu no canto e defendeu em dois tempos.

O segundo tempo começou e logo no início uma jogada de perigo que não saiu na etapa inicial. Aos nove, Rodrygo tentou cruzar, mas a bola enganou Bravo e pegou no travessão.

Do lado do Bétis, chance incrível perdida aos 19 minutos. Iglesias recebeu cruzamento, ficou cara a cara com Courtois, mas não conseguiu finalizar.

Em seguida, o Real respondeu. Modric, aos 20, pegou chute de primeira e obrigou Bravo a saltar e espalmar.

Na próxima terça, o Real volta a campo e vira a chave para a Uefa Champions League. Os Merengues encaram o Chelsea, em casa pela primeira partida das semifinais. Já o Bétis só retorna aos gramados no próximo final de semana, no domingo, para encarar o Real Valladolid.

Real Madrid 0 x 0 Bétis

GOLS:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Odriozola), Varane, Militão e Nacho; Modric (Blanco), Casemiro e Isco (Marcelo); Rodrygo (Vinícius Júnior), Asensio (Hazard) e Benzema. Técnico: Zinedine Zidane

REAL BÉTIS: Bravo; Emerson, Mandi, Ruíz e Miranda; Rodríguez, Guardado (William Carvalho), Lainez (Juanmi), Canales e Joaquín (Ruibal); Iglesias (Loren). Técnico: Manuel Pellegrini

17º jogo sem derrota do Real Madrid

4º jogo do Real seguido sem levar gol

5º empate seguido do Bétis

2º jogo seguido do Bétis sem levar gol

Classificação

– Real Madrid: 2º lugar, com 71 pontos

– Real Bétis: 6º lugar, com 50 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias.

Terça-feira, 27/04, 16h*, Real Madrid x Chelsea, Champions League

Domingo, 02/05, 9h*, Valladolid x Bétis

*horário de Brasília