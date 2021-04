Real Madrid vence Barcelona por 2 a 1 no possível último El Clásico de Messi e dorme líder; Benzema faz golaço de letra

Em mais uma edição espetacular de El Clásico, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1, neste sábado, no Alfredo Di Stéfano, pela 30ª rodada de LaLiga, e agora dormirá na liderança do Campeonato Espanhol.

Benzema, em um golaço de letra, e Kroos, batendo falta, fizeram 2 a 0 para os merengues na 1ª etapa, que foi dominada pelo Real.

No 2º tempo, o Barça melhorou e diminuiu com o zagueiro Mingueza. Após Casemiro ser expulso, os blaugranas pressionaram até o final, mas os blancos seguraram a vitória.

Com o resultado, o Real Madrid vai a 66 pontos e assume momentaneamente a liderança de LaLiga, com 66 pontos, à frente do rival Atlético de Madrid nos critérios de desempate.

O Atleta, porém, jogará ainda neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Betis, e pode voltar à ponta se vencer ou empatar – o FOX Sports e o FOX Play mostram com exclusividade.

Já os culés permanecem com 65 pontos, em 3º lugar, mas não podem ser ultrapassados pelo Sevilla, que está em 4º.

Vale lembrar que esse talvez tenha sido o último El Clásico de Lionel Messi, que tem contrato com o Barcelona só até junho e ainda não renovou…

ZIZOU DA NÓ TÁTICO NO 1º TEMPO

Os primeiros 10 minutos foram de estudos entre as equipes, mas o Real Madrid, com um nó tático de Zinedine Zidane em cima de Ronald Koeman, rapidamente tomou conta da partida.

Com Valverde fazendo a diferença para anular as descidas de Jordi Alba pela esquerda, os merengues se apossaram do meio-campo e, em bom contra-ataque, abriram o placar.

Aos 13, Valverde iniciou a puxada e lançou Lucas Vázquez, que cruzou rasteiro para Benzema. O francês antecipou Araújo e deu de letra para vencer Ter Stegen.

GOLAÇO maravilhoso para inaugurar a conta em El Clásico!

O gol abalou o Barça, e os blancos seguiram amplamente superiores, com o brasileiro Vinicius Jr. aproveitando jogadas de velocidade para rasgar a marcação catalã.

Em uma delas, aos 26, ele deu um drible da vaca em Mingueza e ia passando por Araújo até ser derrubado na risca da grande área.

Na cobrança da falta, Kroos bateu colocado, a bola desviou nas costas de Dest e enganou Ter Stegen, que não teve nem tempo para reagir: 2 a 0.

O nó tático merengue era evidente, e os donos da casa quase ampliaram a contagem aos 33 minutos, em outra boa puxada de Vinicius Jr.

O brasileiro arrancou pela esquerda e inverteu para Valverde, que disparou na trave. No rebote, Lucas Vázquez bateu de chapa, mas Ter Stegen fez defesaça e impediu o 3 a 0.

O Barcelona só foi conseguir equilibrar as ações nos minutos finais, e só por causa da genialidade de Lionel Messi.

Aos 45, ele cobrou escanteio com muito veneno e quase fez gol olímpico, mas a bola explodiu caprichosamente na trave de Courtois e saiu.

Três minutos depois, o argentino aproveitou outra batida de corner, dominou (no braço) e, na pequena área, finalizou. Courtois saiu de maneira arrojada e abafou.

Logo após esse lance, o árbitro encerrou a etapa inicial no Alfredo Di Stéfano.

BARÇA MELHORA NO 2º TEMPO, MAS NÃO EMPATA

Na volta do intervalo, Koeman de cara já alterou sua equipe, sacando o lateral Dest e colocando o atacante Griezmann.

No entanto, uma chuva fortíssima começou a cair no Alfredo Di Stéfano, atrapalhando os planos de ataque do Barça e resultando em muitos erros de passes.

De toda forma, o panorama não se alterou: os blaugranas tentavam chegar à área por meio do toque de bola, enquanto o Real buscava um contra-ataque mortal para matar a partida.

Na base da insistência, e com Valverde já exausto, os catalães conseguiram diminuir o prejuízo em uma soneca defensiva dos blancos.

Aos 15, Jordi Alba desceu pela esquerda e cruzou à meia-altura. Griezmann deixou passar e Mingueza, de canela, finalizou para vencer Courtois.

É como dizia Dadá Maravilha: não existe gol feio, feio é não fazer gol!

Zidane, então, viu que Valverde já estava fazendo hora extra em campo e tirou o uruguaio, colocando Asensio em seu lugar logo na sequência.

O clássico era ótimo, e as chances de gol saíam em sequência, com Jordi Alba parando em Courtois e Araújo salvando finalização de Benzema na “hora H”.

A melhora do Barça, porém, fez Zizou alterar ainda mais sua equipe: sacou, de uma vez só, Kroos, Vinicius Jr. e Benzema e colocou Isco, Marcelo e Mariano Díaz.

Do lado azul-grená, Koeman foi de Sergi Roberto e Moriba nos lugares de Busquets e Araújo para tentar ao menos o empate em Madri.

Faltando 10 minutos para acabar: o técnico barcelonista foi para o tudo ou nada, sacrando Pedri e Dembélé e colocando Trincão e Braithwaite.

Nos lances finais, ainda houve muita polêmica depois que Mendy encostou em Braithwaite na área e o centroavante dinamarquês caiu pedindo pênalti.

O juiz, porém, não marcou e nem foi chamado para revisar o lance no VAR, deixando a partida seguir.

Casemiro ainda foi expulso após levar o 2º cartão amarelo, mas o Real Madrid conseguiu segurar a vitória até o apito final.

Real Madrid 2 x 1 Barcelona

GOLS: Real Madrid: Benzema e Kroos Barcelona: Mingueza

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Odriozola), Nacho, Militão e Mendy; Casemiro, Valverde (Asensio), Kroos (Isco) e Modric; Vinicius Jr. (Marcelo) e Benzema (Mariano Díaz) Técnico: Zinedine Zidane

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Araújo (Moriba) e Lenglet; Dest (Griezmann), Busquets (Sergi Roberto), De Jong, Pedri (Trincão) e Jordi Alba; Messi e Dembélé (Braithwaite) Técnico: Ronald Koeman

45º El Clásico de Messi, empatando Sergio Ramos como quem mais jogou

25º gol de Benzema em 35 jogos pelo Real Madrid na temporada

7º jogo seguido de LaLiga que Benzema faz gol, seu recorde pessoal

Fim da série de 9 jogos em El Clásico sem gol de Benzema

Benzema se tornou o 8º na história do Real a chegar a 10 gols em El Clásico

3º gol de Kroos em 38 jogos pelo Real Madrid na temporada

1ª vez que Kroos marca em El Clásico na carreira

Kroos é o 6º alemão a marcar em El Clásico na história

2º gol de Mingueza em 32 jogos pelo Barcelona na temporada

1ª vez que Mingueza disputou El Clásico, marcando em sua estreia

O Barcelona terminou o jogo com 69% de posse de bola

Classificação

– Real Madrid: 1º lugar, com 66 pontos

– Barcelona: 3º lugar, com 65 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quarta-feira, 14/04, 16h*, Liverpool x Real Madrid, Champions League

Sábado, 17/04, 16h30*, Athletic Bilbao x Barcelona, LaLiga

*horário de Brasília