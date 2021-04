Real Madrid vence Liverpool por 3 a 1 com dois gols de Vinicius Jr. e embala para pegar o Barcelona

Com uma atuação de gala do brasileiro Vinicius Jr, o Real Madrid conquistou uma grande vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, nesta terça-feira, no Alfredo Di Stéfano, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Uefa Champions League.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

O ex-jogador do Flamengo fez um doblete (seu 1º pelo time principal dos blancos) e comandou o triunfo dos blancos em Madri. Asensio fez o outro dos donos da casa, enquanto Salah descontou para os visitantes.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Com o resultado, a equipe comandada por Zinedine Zidane pode perder por um gol de diferença no duelo de volta, na semana que vem (14/04), em Anfield Road, que ainda assim se classifica. Um empate também dá a vaga aos merengues.

Os Reds, por sua vez, precisarão ganhar por 2 a 0 ou buscar um triunfo por três tentos de vantagem se quiserem ir à semifinal. Caso o Liverpool ganhe por 3 a 1, a partida vai para a prorrogação.

Em campo, Vinicius Jr. mostrou que estava a fim de jogo já aos 12 do 1º tempo, quando recebeu cruzamento e cabeceou com muito perigo.

Em sua 2ª boa oportunidade, porém, o camisa 20 não desperdiçou.

Aos 26, Kroos deu lançamento magistral para o brasileiro, que matou no peito já tirando dos marcadores e bateu forte para vencer Alisson, estufando as redes.

GOLAÇO!

O Liverpool sentiu o baque, e o Real Madrid ampliou a pressão. Em mais uma jogada de Kroos, o 2º gol saiu apenas 10 minutos depois.

Aos 36, o alemão soltou outra bola longa, Alexander-Arnold falhou feio ao cabecear para a área e deu de presente para Asensio, que tirou Alisson e só cutucou para dentro.

O lance deixou Jürgen Klopp furioso, e ele mexeu nos Reds já no 1º tempo: sacou Keita, totalmente sem função, e colocou Thiago Alcântara.

Na volta do intervalo, o Liverpool deve ter levado uma bronca daquelas de seu treinador, já que voltou “voando” e conseguiu descontar.

Logo aos 5, Diogo Jota tentou chute, a bola explodiu na zaga e sobrou para Salah, que tirou de Courtois e fez 2 a 1.

O VAR ainda checou um possível impedimento do egípcio na jogada, mas Lucas Vázquez dava condição de jogo, e o tento foi validado.

Mas Vinicius Jr. estava impossível. Em finalização precisa, ele voltou a deixar o Real Madrid com dois tentos de vantagem.

Aos 19, Benzema fez excelente pivô e rolou para Modric. O croata cruzou rasteiro e Vini bateu de primeira, no cantinho de Alisson. O arqueiro resvalou na bola, mas não conseguiu tirar.

Com o tento, o ex-flamenguista se tornou o jogador mais jovem da história merengue a fazer um doblete em jogo de mata-mata de Liga dos Campeões (20 anos e 268 dias).

O resultado embala bem o Real Madrid para El Clásico deste sábado, às 16h (de Brasília), contra o Barcelona, com transmissão exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App.

Os Reds, por sua vez, voltam a campo também no sábado, às 11h (de Brasília), contra o Aston Villa, também com transmissão dos canais esportivos do Grupo Disney.

Vinicius Jr. comemora após marcar para o Real Madrid sobre o Liverpool EFE

Real Madrid 3 x 1 Liverpool

GOLS: Real Madrid: Vinicius Jr. (2) e Asensio Liverpool: Salah

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Nacho e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio (Valverde), Vinicius Jr. (Rodrygo) e Benzema Técnico: Zinedine Zidane

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold. Phillips, Kabak (Roberto Firmino) e Robertson; Fabinho, Wijnaldum e Keita (Thiago Alcântara); Salah, Mané e Diogo Jota (Shaqiri) Técnico: Jürgen Klopp

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

5º e 6º gols de Vinicius Jr. em 37 jogos pelo Real Madrid na temporada

1º doblete de Vinicius Jr. em toda a sua passagem pelo Real Madrid

3º e 4º gols de Vinicius Jr. em jogos de Champions pelo Real Madrid

1ª vez que Vinicius Jr. marcou em jogo de mata-mata de Champions pelo Real

Vinicius Jr. é o 2º atleta mais jovem a fazer gol em mata-mata de Champions pelo Real

6º gol de Asensio em 36 jogos pelo Real Madrid na temporada

4º jogo seguido que Asensio marca pelo o Real Madrid na temporada

Os últimos 7 gols de Asensio em Champions saíram em jogos de mata-mata

O Liverpool registrou 0 finalização durante o 1º tempo

27º gol de Salah em 42 jogos pelo Liverpool na temporada





Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias.

Sábado, 10/04, 11h*, Liverpool x Aston Villa, Premier League

Sábado, 10/04, 16h*, Real Madrid x Barcelona, LaLiga

*horário de Brasília