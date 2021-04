[Real Madrid x Barcelona]: acompanhe AO VIVO e em tempo real o ‘El Clásico’ válido pela La Liga | Futebol AO VIVO

Real Madrid x Barcelona protagonizam clássico na tarde deste sábado (10), a partir das 16h (de Brasília), no Alfredo Di Stéfano, em Madri, em jogo válido pela 30ª rodada de La Liga. E aqui, no Bolavip Brasil, você acompanha o minuto a minuto do confronto.

As equipes buscam alcançar a liderança da competição, que atualmente está com o Atlético de Madrid. O Barça soma 65 pontos, a um de distância dos Colchoneros, enquanto o time merengue acumula 63 pontos.

Vale lembrar que ambos os clubes vivem um bom momento no campeonato – os Blancos chegam de três vitórias consecutivas, ao passo que a equipe blaugrana vem de cinco triunfos seguidos.

Acompanhe Real Madrid x Barcelona AO VIVO e em TEMPO REAL: