[Real Madrid x Barcelona]: data, hora e canal para assistir AO VIVO na TV | como e onde acompanhar à partida válida pela La Liga | Futebol AO VIVO

Real Madrid x Barcelona protagonizam clássico na tarde deste sábado (10), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Alfredo Di Stéfano, pela 30ª rodada de La Liga. Em território nacional, a transmissão AO VIVO da partida é pela ESPN Brasil, com narração de Rogério Vaughan.

Para quem mora nos Estados Unidos, o Fanatiz exibirá todas as emoções do confronto em tempo real.

Ambas as equipes saem em busca da liderança do Campeonato Espanhol. No momento, o time merengue ocupa a terceira colocação na competição, com 63 pontos, a três de distância do líder Atlético de Madrid.

A equipe blaugrana, por sua vez, se encontra na vice-liderança, com 65 pontos somados, e pode assumir o topo da tabela caso triunfe sobre o arquirrival e os Colchoneros não vençam o Betis fora de casa.

Real Madrid x Barcelona: como e onde assistir AO VIVO à partida de La Liga

