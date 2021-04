[Real Madrid x Barcelona]: onde assistir AO VIVO e ON LINE esse clássico que pode valer a liderança do Campeonato Espanhol | Futebol AO VIVO

Real Madrid x Barcelona entrarão em campo na tarde deste sábado (10), às 16h (de Brasília), em Madri, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. No Brasil, a ESPN transmitirá AO VIVO e com exclusividade ao clássico de La Liga.

Para quem mora nos Estados Unidos, o Fanatiz exibirá todas as emoções do confronto em tempo real.

Atualmente em terceiro lugar na tabela, com 63 pontos, o time comandado por Zinédine Zidane vem de três vitórias consecutivas na competição, contra Elche, Celta de Vigo e Eibar, respectivamente.

Toni Kroos e Vinícius Júnior comemoram gol do Real Madrid abraçados. Foto: Getty Images



Já o Barça, que se encontra na segunda posição no torneio, chega de cinco triunfos seguidos, ante Sevilla, Osasuna, Huesca, Real Sociedad e Valladolid. A equipe blaugrana também busca a liderança do campeonato, visto que está a um ponto de distância do Atlético de Madrid.

Comemoração de gol do Barcelona. Foto: Getty Images



Real Madrid x Barcelona: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Espanhol

