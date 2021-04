Real Madrid x Barcelona: onde assistir e as prováveis escalações

Este sábado é dia do mundo parar para assistir o jogo entre Real Madrid e Barcelona, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, pelo Campeonato Espanhol. As duas equipes vivem um ótimo momento na temporada e sonham com a conquista do título da La Liga. Messi é o principal comandante da equipe blaugrana, enquanto os merengues contam com Vinícius Júnior em ótima fase e o duelo promete muitas emoções.

Fala, Koeman

– O resultado não é decisivo, pois ainda faltarão muitas partidas, mas a equipe que vencer, ganhará uma moral importante para a sequência. Um clássico é um jogo diferente dos outros. Estamos lutando para ganhar a La Liga e o Real é o Real. Temos que nos concentrar no nosso trabalho. Eu espero o melhor Messi e o melhor Barça – avaliou o técnico do Barcelona.

Fala, Zidane



– O Atlético está em vantagem e é líder. É um campeonato muito disputado e todos podem ganhar, não saberemos até o final. Estamos trabalhando a cada dia, vivemos um bom momento e vamos dar tudo. Sabemos quem é Messi e sabemos que jogamos contra o Barcelona. São todos bons, mas vamos tentar neutralizar suas forças e esperamos uma boa partida – disse o comandante merengue.

Momento

O Barcelona vive uma grande fase no Campeonato Espanhol: são 19 partidas invictas, sendo 16 vitórias e apenas três empates. No entanto, o Real Madrid não perde um El Clásico desde 2019, tendo conquistado duas vitórias nos últimos dois encontros entre as equipes. A equipe de Zidane está há nove jogos sem saber o que é ser derrotado, tendo triunfado em sete oportunidades.

FICHA TÉCNICA:

Real Madrid x Barcelona

Data e horário: 10/4/2021, às 186h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)

Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

REAL MADRID (Técnico: Zidane)

Courtois; Vazquez, Militao, Nacho e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior

Desfalques: Hazard, Carvajal e Sergio Ramos (machucados). Varane (Covid-19)

BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)

Ter Stegen; Mingueza, De Jong e Lenglet; Dest, Pedri, Busquets e Alba; Griezmann, Messi e Dembélé

Desfalques: Coutinho e Ansu Fati (machucados)