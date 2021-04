Real Madrid x Chelsea: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Champions League | Champions League | Futebol AO VIVO

Pela partida de ida das semifinais da Champions League, Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (27), no Alfredo Di Stéfano, às 16h (horário de Brasília). Nas fases anteriores, os merengues eliminaram Atalanta e Liverpool, enquanto os Blues deixaram para trás Atlético de Madri e Porto. Você poderá acompanhar o minuto a minuto em tempo real do jogo aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol pela Champions League (Foto: Getty Images)



Vindo de um tropeço no Campeonato Espanhol diante do Betis, o Real Madrid volta as atenções para a Champions League, correndo atrás de seu 14º título na história. Para obter um bom resultado jogando em casa, a equipe comandada por Zinédine Zidane aposta principalmente no trio ofensivo Asensio, Vinícius Júnior e Benzema.

Já o Chelsea vive um bom momento no Campeonato Inglês, tendo vencido um confronto direto diante do West Ham no final de semana. A equipe ocupa a quarta colocação na tabela, com 58 pontos, três à frente dos Hammers, que estão em quinto.

Real Madrid x Chelsea: assista ao tempo real da partida da Champions League

Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (27), às 16h (horário de Brasília).