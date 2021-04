Real Madrid x Chelsea: data, hora e canal da partida da Champions League | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela partida de ida das semifinais da Champions League, Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (27), no Alfredo Di Stéfano, às 16h (horário de Brasília). Quem passar desse confronto enfrenta PSG ou Manchester City na grande decisão. Você poderá acompanhar o duelo pela TNT, pelo Facebook da TNT Sports e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol pela Champions League (Foto: Getty Images)



Os merengues vêm de um empate diante do Real Betis pelo Campeonato Espanhol e estão em segundo lugar na competição, dois pontos atrás do líder Atlético de Madri. Os Blues, por sua vez, venceram o West Ham fora de casa pela Premier League e ocupam a quarta colocação, buscando uma vaga na próxima Champions League.

Reserva na partida de ontem, Vinícius Júnior deve iniciar entre os titulares. Autor de dois gols no confronto diante do Liverpool, o brasileiro é uma das principais esperanças da equipe merengue, formando um trio ofensivo com Asensio e Benzema. Outro que retornou de lesão diante do Betis é o lateral Carvajal.

Jogadores do Chelsea comemoram gol pela Champions League (Foto: Getty Images)



Do lado do Chelsea, o trio que vem dando o que falar sob o comando de Thomas Tuchel é Ziyech, Mount e Werner. Além do bom momento na Premier League, interrompido apenas com uma derrota acachapante para o West Bromwich, a equipe também se classificou para a final da Copa da Inglaterra, tendo o Leicester pela frente.

Real Madrid x Chelsea: como e onde assistir AO VIVO na TV

Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (27), no Alfredo Di Stéfano, às 16h (horário de Brasília). Você poderá acompanhar o duelo pela TNT, pelo Facebook da TNT Sports e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.