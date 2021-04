Real Madrid x Chelsea: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida da Champions League | Futebol AO VIVO

Pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, Real Madrid e Chelsea medem forças nesta terça-feira (27), no Alfredo Di Stéfano, às 16h (horário de Brasília). A equipe que se classificar terá pela frente PSG ou Manchester City na final. É possível assistir ao duelo pela TNT, pelo Facebook da TNT Sports e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol pela Champions League (Foto: Getty Images)



Os merengues empataram com o Real Betis por La Liga e ocupam a vice-liderança da competição, separado por dois pontos do primeiro colocado Atlético de Madri. Já os Blues levaram a melhor diante do West Ham fora de casa pelo Campeonato Inglês e estão em quarto lugar, correndo atrás de uma vaga na Champions League da temporada seguinte.

Suplente no jogo deste sábado (24), Vinícius Júnior está cotado para ser um dos onze iniciais. O brasileiro, que marcou duas vezes diante do Liverpool, é uma das apostas do time merengue merengue, compondo uma trinca ofensiva com Asensio e Benzema. Outro que voltou de contusão foi o lateral-direito Carvajal.

Jogadores do Chelsea comemoram gol pela Champions League (Foto: Getty Images)



Pelo lado do Chelsea, o trio que vem se destacando com Thomas Tuchel no comando técnico é Ziyech, Mount e Werner. Descontando a boa fase na Premier League, interrompida somente com um sonoro revés diante do West Bromwich, o time também garantiu vaga na decisão da Copa da Inglaterra, enfrentando o Leicester.

Real Madrid x Chelsea: como e onde assistir AO VIVO na TV

Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (27), no Alfredo Di Stéfano, às 16h (horário de Brasília). Você poderá acompanhar o duelo pela TNT, pelo Facebook da TNT Sports e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.