Real Madrid x Chelsea: veja as cotas para o duelo da semifinal da Champions League

O Real Madrid recebe o Chelsea nesta terça-feira (27) no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, na Espanha. O confronto é válido pelo jogo de ida das semifinais da Champions League. Vale a pena conferir as possibilidades de lucrar nos melhores sites de apostas esportivas como a Betfair.

Os espanhóis têm a vantagem de jogar em casa, mas não poderá contar com o atacante Lucas Vázquez e o lateral Ferland Mendy, machucados. Suspenso, o meio-campista Federico Valverde também não ficará à disposição do técnico Zinedine Zidane.









Por outro lado, o único desfalque do Blues deverá ser o volante Mateo Kovacic, após o croata ter sofrido uma lesão muscular no tendão da coxa no último dia 12, durante treinamento do time inglês.

Real Madrid x Chelsea: quanto pagam as casas de apostas

No histórico de confrontos entre os times, o Chelsea venceu os merengues duas vezes, além de um jogo ter terminado empatado. No site de apostas Betfair, as cotas para a vitória do Real Madrid são de @2.5, @3.3 para o Chelsea, e @3.0 em caso de empate.