Real Madrid x Liverpool: acompanhe o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Champions League | Futebol AO VIVO

O Real Madrid é amplamente superior na primeira etapa, não tendo nenhuma bola chutada em direção ao seu gol. Vinícius Júnior abre o placar em lançamento de Toni Kroos. No segundo, uma falha de Alexander-Arnold deixa Asensio à vontade para driblar Alisson e completar para as redes.

Na volta para o segundo tempo, o Liverpool diminuiu o marcador com Salah. Porém, o Real logo retomou as rédeas da partida e fez o terceiro: mais uma vez Vinícius Júnior. O brasileiro foi o cara da partida no Alfredo Di Stéfano. O resultado deixa os merengues a um empate das semifinais da Champions League, enquanto os Reds necessitam de uma vitória por 2 a 0, no mínimo.

Real Madrid 3×1 Liverpool: veja como foi a vitória merengue pela Champions League

O Real Madrid venceu o Liverpool pelo placar de 3 a 1, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.