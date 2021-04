Real Madrid x Liverpool | Assista ao [gol de Vinícius Júnior] em partida válida pela Champions League | Bolavip Brasil

Real Madrid x Liverpool se enfrentam neste momento, no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, na Espanha, pelo confronto de ida das quartas de final da Champions League. E aqui, no Bolavip Brasil, você pode acompanhar os principais lances da partida.

O time merengue vai vencendo os Reds por 2 a 0, com gols marcados por Vinícius Júnior e Marco Asensio. O brasileiro abriu o placar aos 27 minutos, após lançamento espetacular de Toni Kroos.

Já aos 35 minutos do primeiro tempo, a equipe comandada por Zinédine Zidane ampliou com Asensio, em nova jogada com a participação de Kroos. Vale lembrar que, no momento, o duelo está no intervalo.

Assista ao gol de Vinícius Júnior em Real Madrid x Liverpool, pelas quartas de final da Champions League: