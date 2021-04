Real Madrid x Liverpool: onde assistir e as prováveis escalações

O Real Madrid recebe o Liverpool pelo primeiro confronto entre as equipes pelas quartas de final da Champions League nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). O duelo reedita a final da competição da temporada 2017/2018, em que os merengues saíram de campo com o troféu, e coloca frente a frente alguns dos personagens daquela decisão.

Presente

– Nós não pensamos no passado. São partidas diferentes. O Liverpool é uma equipe muito forte, sólida… Os três da frente (Firmino, Salah e Mané) são muito efetivos, mas estamos atentos. É uma final em 180 minutos. Nós merecemos confiança. Esta equipe inverte o que é dito, nunca desistimos das coisas. Enquanto houver vida, sempre lutaremos – afirmou Zidane.

> Veja a tabela da Champions League

Histórico

Os confrontos entre as equipes mostram que a partida promete ser equilibrada: até o momento foram seis duelos na Champions League com três vitórias para cada lado. No entanto, o Real Madrid saiu vitorioso justamente nos três encontros mais recentes. Além disso, ambos os times anotaram sete gols ao longo da história.

FICHA TÉCNICA:

Real Madrid x Liverpool

Data e horário: 6/4/2021, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)

Onde assistir: Facebook (TNT Sports) e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

REAL MADRID (Técnico: Zidane)

Courtois; Varane, Militão e Nacho; Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos e Mendy; Vinicius Júnior e Benzema

Desfalques: Hazard, Sergio Ramos e Carvajal (machucados)

LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)

Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak e Robertson; Thiago, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané

Desfalques: Virgil van Dijk, Joe Gomez, Jordan Henderson e Matip (machucados)