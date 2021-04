Real Madrid: Zidane diz o que mais gosta de ver em Vinicius Jr. após show contra o Liverpool na Champions: ‘Isso me alegra’

Após ser o principal destaque do Real Madrid na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, na última terça-feira (6), no jogo de ida das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu, Vinicius Jr. foi bastante elogiado pelo técnico Zinedine Zidane. Nesta sexta (9), em coletiva de imprensa antes do El Clásico deste sábado (10), por LaLiga, o francês revelou o que mais gosta de ver na joia brasileira.

“Ele está muito bem, trabalha, é muito jovem e é preciso deixá-lo tranquilo. Ele está tranquilo e isso me deixa feliz, porque faz muito barulho, mas ele está focado no que faz”, declarou Zidane.

Em relação à ausência de Eden Hazard, que ainda não tem totais condições de jogo após se recuperar de uma nova lesão, Zizou também deixou claro que está tranquilo, uma vez que terá mais uma vez Vini como uma boa opção para começar entre os titulares.

“Temos o Eden que não está disponível no momento, mas temos o Vini e estamos felizes com ele. Este ano tivemos muitas complicações por lesões e a verdade é que não gostamos, mas é um plantel muito com muitos jogadores, onde todos estão empenhados e querem jogar, é o mais importante, o importante é competir a cada jogo”, prosseguiu.

Por último, o técnico merengue ainda falou sobre Lionel Messi, que está próximo de encerrar o seu contrato com o Barcelona, que vence no dia 30 de junho deste ano, e ainda tem situação indefinida no arquirrival para a próxima temporada. Zidane ainda descartou cravar que este será o último El Clásico do camisa 10 e o elogiou.

“Não acredito (que seja o seu último El Clásico), que fique lá no Barcelona, ​​é bom para a Liga Espanhola, sabemos o jogador que é, mas são todos muito bons, vamos tentar contrariar as suas forças como sempre e conseguir um bom jogo com a bola”, finalizou.