Real Madrid: Zidane diz que deram clube como morto antes da hora e critica análises: ‘Subestimaram minha equipe’

Neste último domingo (4), a vitória do Sevilla por 1 a 0 sobre o líder de LaLiga Atlético de Madrid colocou ainda mais emoção na briga pelo título. Agora, o Real Madrid, que derrotou o Eibar neste fim de semana e vem logo atrás, está apenas a três pontos do rival, assim como o Barcelona, em 3º, que tem quatro pontos a menos. E no lado do Merengue, o técnico Zinedine Zidane fez questão de afirmar que, na sua opinião, subestimaram a sua equipe ao longo da atual temporada.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (5), na prévia do jogo de ida das quartas de final da Champions League contra o Liverpool, em Madri, nesta terça (6), o comandante francês afirmou que já davam o Real como “morto” muito antes do desfecho da atual campanha e deixou claro que a sua equipe buscará todos os títulos possíveis.

“Acho que subestimaram a minha equipe. Confio muito nela e sei o que ela pode dar. Mas não podemos mudar isso. Só podemos trabalhar no dia a dia. Nunca desistimos por estar perdidos enquanto há vida. Vamos lutar por tudo. Já tivemos momentos difíceis, agora estamos melhores, mas não significa nada”, começou por dizer Zizou.

Em relação à partida contra os ingleses, Zidane fez questão de exaltar a qualidade dos Reds, principalmente no setor ofensivo, e deixou claro que a equipe comandada pelo técnico alemão Jürgen Klopp também chama atenção por ter um conjunto muito sólido.

“É uma equipe muito completa. Os três atacantes são muito bons, mas é uma equipe muito sólida. Então, quando se trata de jogar em equipe, é muito bom. Não existe um ponto de partida. Então sabemos que os três da frente são bons. Eles têm uma eficácia importante”, prosseguiu o francês, que também fez questão de deixar claro que esta partida não terá nada a ver com a final da Champions de 2018, vencida pelo Real.

“Não pensamos no passado. Você tem que viver o agora, para os dois times. Para eles é um jogo diferente e para nós também. Preparamos uma partida diferente”, completou.

O técnico do Real Madrid também falou sobre o retorno de Eden Hazard, recuperado de nova lesão. Zidane não garantiu que ele estará em campo contra o Liverpool e ainda admitiu que o clube espanhol não se precipitou em relação ao belga na sua última lesão.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Nós conversamos muito sobre isso (seu retorno). Hazard tem que ficar calmo. O importante é que ele esteja recuperado. Não acho que nos precipitamos na sua última lesão. Se o jogador estiver bem, quero ele com o time. Agora, vamos fazer as coisas aos poucos e vamos ver o que acontece”, disse.

Por último, também ressaltou a importância do confronto pela Champions e deixou claro que, no momento, esta é a partida mais importante para a sua equipe na temporada.





“O jogo mais importante porque é o próximo que temos. Assim como foi contra o Eibar. Nós nos concentramos apenas no jogo seguinte…Sim, é um final. Uma eliminatória com dois jogos. Sabemos que são 180 minutos ou mais, mas para nós a prioridade é o jogo de amanhã. Não vemos além disso”, finalizou.