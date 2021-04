Real Sociedad vence o Athletic Bilbao e é campeão da Copa do Rei 2019/20; final demorou um ano para acontecer por conta da Covid-19

Tricampeã. Em uma das maiores finais da história da Copa do Rei, que demorou um ano para acontecer por conta da Covid-19, a Real Sociedad venceu o Athletic Bilbao, seu maior rival, e ficou com o título. Com gol de Oyarzabal cobrando pênalti, o time azul e branco conquistou seu terceiro título na competição na final basca.

+ Veja a tabela da La Liga

PRIMEIRO TEMPO MORNO

Como esperado em uma final, nenhum dos dois times se lançou desesperadamente ao ataque no início e as equipes foram para o intervalo empatando sem gols. A melhor chance foi o zagueiro Iñigo Martínez, que chutou forte de fora da área e viu o goleiro Álex Remiro fazer boa defesa.

SEGUNDO TEMPO AGITADO

A etapa final começou logo com uma polêmica após o juiz precisar do VAR para saber se marcava pênalti ou falta para a Real Sociedad. Após checagem, a arbitragem assinalou falta fora da área depois de a bola pegar na mão de Iñigo Martínez.

VAR DE NOVO

Pouco depois, Portu foi derrubado na área por Iñigo Martínez, o juiz marcou pênalti e expulsou o defensor do Athletic Bilbao. Após nova checagem ao árbitro de vídeo, o juiz retirou o cartão vermelho e aplicou amarelo. Na cobrança, Oyarzabal marcou o gol que deu o título à Real Sociedad.

FINAL ATRASADA

Apesar de já ser a reta final da temporada 2020/21, a final da Copa do Rei foi referente à temporada passada, 2019/20. Por conta da Covid-19, os clubes não quiseram jogar sem público. Com a sequência da pandemia, entretanto, a partida teve de ser realizada.

34 ANOS DEPOIS

Com o título, a Real Sociedad volta a ser campeã da Copa do Rei depois de 34 anos. A última conquista havia sido em 1987, quando o time basco venceu o Atlético de Madrid nos pênaltis. Foi o terceiro título do clube na história da competição.

+ Puma lança nova chuteira para Neymar. Veja fotos em galeria!

SEQUÊNCIA

​Real Sociedad e Athletic Bilbao quase não terão tempo para comemorar e lamentar, respectivamente. Na próxima quarta-feira, as equipes se enfrentam novamente, desta vez pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Anoeta.