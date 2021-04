Real Valladolid arranca empate contra Athletic Bilbao e sai da zona de rebaixamento

Em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Espanhol, O Athletic Bilbao empatou em casa com o Real Valladolid por 2 a 2, nesta quinta-feira.

O resultado não agradou o Athletic, que está na nona colocação, com oito pontos atrás do Real Betis, primeiro time dentro da zona de classificação direta para a Liga Europa. Por outro lado, o Valladolid consegue escapar da zona de rebaixamento, porém, ainda possui a mesma pontuação que o Elche, que está na 18ª posição.

Na próxima rodada, o Bilbao visita o Sevilla, na segunda-feira. Já o Valladolid recebe o Betis, no domingo.

O jogo – Os anfitriões saíram na frente do placar logo aos 14 minutos, com Morcillo, em belo chute de fora da área. No final do primeiro tempo, os visitantes chegaram a marcar o gol de empate, mas o tento foi anulado por impedimento.

Na etapa final, Orellana, de cabeça, empatou a partida para o Valladolid, aos 25. Mas, seis minutos depois, Garcia apareceu para fazer o segundo do Athletic. Faltando cinco minutos para o fim do tempo regulamentar, Weissman igualou o marcador de novo, garantindo o empate da partida.