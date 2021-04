Reality show que vai levar vencedor ao espaço faz acordo com a NASA

O reality show Space Hero, que planeja enviar o participante vencedor ao espaço a partir de uma viagem privada de turismo espacial, assinou um documento de colaboração com a NASA.

Segundo o site Space.com, a parceria é importante, mas ainda não significa necessariamente que a agência espacial norte-americana autoriza a decolagem ou vai ajudar os organizadores a realizarem a viagem.

Na verdade, trata-se de um protocolo obrigatório que garante a “facilitação inicial de cooperação e compartilhamento de informação” entre as partes. Mesmo depois que o reality show terminar, o programa precisa negociar todos os termos com a companhia responsável pela missão. Por fim, essa empresa deve entrar na fila de lançamentos acompanhados pela NASA, sendo que o acordo não garante qualquer preferência.

Big Brother espacial

A ideia do Space Hero é escolher dentro do programa a tripulação de uma viagem privada para a Estação Espacial Internacional, passando ao todo dez dias no espaço. O custo total do projeto é de US$ 55 milhões e a empresa responsável pela viagem será a Axiom Space, que já anunciou a tripulação de uma de suas viagens turísticas privadas e deve ser uma das pioneiras no setor.

A ideia é que os vencedores sejam enviados ao espaço em 2023 e mais temporadas estão em planejamento, mas não há detalhes sobre como será a competição.