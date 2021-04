Realme 7 5G é lançado no Brasil a preço promocional de R$ 1.899

A Realme anunciou, nesta terça-feira (06), o lançamento no Brasil do Realme 7 5G. Com a promessa de ser um smartphone com custo de um modelo 4G, ele terá um preço promocional de R$ 1.899 até 12 de abril nos sites das Americanas e Submarino.

O celular está equipado com o processador MediaTek Dimensity 800U, sendo o primeiro do país a receber essa CPU. A peça possui 7 nanômetros e é composta por dois núcleos Cortex-176 de até 2,4 GHz e seis núcleos Cortex-155 de até 2 GHz.

Segundo a companhia chinesa, o processador tem suporte para Dual Sim Dual Standby (DSDS) 5G + 5G e tecnologia Dual 5G SIM, o que permite uma “conexão 5G através de qualquer um dos cartões SIM para uma experiência de internet de alta velocidade”.

O modelo oferece compatibilidade com as 12 principais bandas 5G de todo o mundo: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78.

“O MediaTek Dimensity 800U é um chipset de última geração que oferece recursos avançados de imagem, multimídia e conexão 5G, para smartphones prontos para a nova geração de telefonia móvel”, disse Samir Vani, country manager da MediaTek no Brasil.

O executivo completou explicando que a peça possui unidade de processamento de inteligência artificial e que foi projetada para conseguir altos desempenhos de núcleos múltiplos.

Configuração e modelos

O Realme 7 5G está equipado com uma bateria de 5000 mAh e carregador Dart Charge de 30 W, que permite aos usuários dar uma carga de 50% em 26 minutos.

A tela do celular possui 6,5 polegadas e adota o design chamado de “punch-hole”, que aloca a câmera na tela, permitindo uma alta usabilidade do display e uma proporção de tela de 90,5%. O visor também tem uma taxa de atualização de 120 Hz, o que representa um aumento de 33,3% na comparação com o Realme 7.

Na traseira, o smartphone possui uma câmera quadrupla de 48 MP, com lentes grande-angular e super macro. Os brasileiros encontrarão o aparelho em duas cores: Prata Radiante e Azul Névoa. O primeiro é inspirado na natureza, enquanto o segundo é mais estiloso.

No comunicado, a Realme pontuou ainda que a partir de 13 de abril o aparelho saltará para um valor sugerido de R$ 2.599 nas lojas.