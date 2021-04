Receitas para Semana Santa e Almoço de Páscoa | O que comer na Sexta-feira?

Devido à alta no número de casos de Covid-19 em São Paulo, não é recomendado que se saia de casa, mesmo com o feriado. Não haverá dias úteis entre 26 de março e 4 de abril, devido à antecipação de cinco datas comemorativas municipais feita pelo prefeito de da capital paulista, Bruno Covas.

Na sexta-feira, é comum que os praticantes da religião católica não comam carne, em respeito ao derramamento de sangue de Jesus Cristo, que, segundo as tradições bíblicas, foi crucificado nesse dia.

Veja opções de receitas para se fazer na sexta-feira santa e no almoço de Páscoa:

SEXTA-FEIRA SANTA: Bacalhau espiritual

Ingredientes:

700g de bacalhau dessalgado

3 batatas grandes cozidas

2 cenouras grandes cozidas

6 fatias de pão de forma sem casca

3/4 de xícara de leite quente

2 cebolas médias picadas

2 colheres de sopa de azeite

3 colheres bem cheias de manteiga ou margarina

noz-moscada a gosto

sal a gosto

1 caixa de creme de leite

1 xícara de requeijão tipo catupiry

queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Cozinhe o bacalhau. Deixe esfriar e desfie em lascas grandes.

Em uma vasilha pique o pão e regue com o leite. Deixe de molho por uns minutos. Depois amasse o pão com o leite fazendo um purê de pão. Reserve.

Passe as batatas e as cenouras no espremedor fazendo um purê. Reserve.

Numa vasilha misture com um garfo o creme de leite como requeijão. Reserve.

Ligue o forno para preaquecer.

Em uma panela grande coloque a cebola com o azeite e a margarina e doure.

Acrescente os purês de batata e de cenoura e misture bem.

Coloque o purê de pão e a noz moscada e misture novamente até que fique tudo bem encorpado.

Acrescente metade do bacalhau e misture. Desligue o fogo e acerte o sal.

Em um pirex coloque metade da massa de purês, cubra com o restante do bacalhau e por cima coloque o restante da massa.

Cubra tudo com a mistura de queijo e creme de leite e polvilhe com o parmesão ralado. Leve ao forno, 200° C, até dourar (aqui em casa levou 45 minutos).

DOMINGO DE PÁSCOA: Carne de porco assada

Ingredientes:

1 e 1/2 kg de pernil de porco com osso

4 dentes de alho amassados

1 cebola média ralada

Suco de 1 limão

1 punhado de ervas (usei alecrim e manjericão)

1 colher (de sobremesa) de sal

Pimenta do reino moída na hora a gosto

1/2 xícara (de chá) de água

Modo de preparo:

Na noite anterior coloque sua carne dentro de um saco plástico com o alho amassado, a cebola ralada, o suco de limão, as ervas picadas grosseiramente com as mãos mesmo, o sal e a pimenta do reino. Feche o saco e deixe na geladeira até o outro dia. Se preferir coloque o pernil para temperar em uma recipiente com tampa ao invés do saco (eu prefiro o saco, acho mais prático e não suja uma vasilha).

No dia seguinte, forre uma assadeira com papel alumínio, coloque a carne com os temperos, acrescente 1/2 xícara (de chá) de água, feche o papel alumínio muito bem e leve ao forno por 1 hora e meia. Coloque o forno no médio/baixo (de 170 a 180 graus). Depois retire o papel alumínio, vire a carne e deixe mais uns 30 minutos só para dourar.

Sirva quente.