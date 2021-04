Recopa Sul-Americana | Defensa y Justicia x Palmeiras: Prováveis escalações para o confronto desta noite

Defensa y Justicia x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina, pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Além do título, o que está em jogo é uma grande premiação, cerca de US$ 1,25 milhão (R$ 7 milhões) para o campeão, e o vice fica com US$ 750 mil (R$ 4,2 milhões).

O time argentino é o atual campeão da Sul-Americana, o Defensa y Justicia busca conquistar mais um título expressivo em sua história. Sem o técnico Hernán Crespo, que foi para o São Paulo, o técnico Sebastian Beccacece deve escalar o mesmo time que vem jogando no Campeonato Argentino.

No campeonato local, o Defensa está na sexta posição do Grupo B, com 11 pontos em oito jogos.

Defensa y Justica em campo contra o Boca Juniors pelo Campeonato Argentino. (Foto: Getty Images)



O Verdão, que é comandado pelo técnico Abel Ferreira, é o atual campeão da Libertadores. Se conquistar o título, será o primeiro do torneio sul-americano. O duelo desta noite será o primeiro o confronto da equipe considerada titular na temporada de 2021.

O Palmeiras não deverá ter muitas mudanças em relação ao time que conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O único reforço da equipe para está temporada, Danilo Barbosa, ainda não está à disposição da comissão técnica alviverde.

Palmeiras comemorando gol pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



Prováveis escalações para o confronto desta noite:

Provável Defensa y Justicia:

zequiel Unsain; Matías Rodríguez, Néstor Breitenbruch, Adonis Frías, Fernando Meza (Juan Gabriel Rodríguez) e Marcelo Benítez; Raúl Loaiza e Enzo Fernández; Francisco Pizzini, Braian Romero (Walter Bou) Eugenio Isnaldo

Provável Palmeiras:

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Breno Lopes (Wesley), Willian e Rony.