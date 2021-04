Recopa Sul Americana | VAR dá pênalti polêmico para o Palmeiras na prorrogação da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia

Polêmica na prorrogação durante o confronto entre Palmeiras x Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana. Quase no fim do jogo, o VAR chamou o árbitro para ver um lance duvidoso de pênalti para o Verdão. O árbitro confirmou e a partir dai foi uma confusão generalizada no gramado e no banco de reservas das duas equipes.

Após a confusão, onde Braian Romero foi expulso por reclamação, Gustavo Gomez foi bater o pênalti. E após uma cobrança mal feita, o zagueiro palmeirense perdeu a chance de colocar o time brasileiro com uma mão na taça.

Pênalti mal batido de Gustavo Gomez contra o Defensa y Justicia. (Foto: Reprodução TV)



A partida foi para a prorrogação após o Defensa y Justica virar o jogo. Na primeira partida, que aconteceu na Argentina, o time brasileiro venceu por 2 x 1, e tinha a vantagem do empate para ficar com o título.