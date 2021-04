Record confirma transmissões de finais do Carioca para todo Brasil

Após divergência interna, a Record confirmou nesta terça-feira que irá transmitir para todo o Brasil as finais do Campeonato Carioca. Em dois domingos às 16h, as datas devem ser confirmas para os dias 16 e 23 de maio. As finais do Carioca pela emissora podem disputar audiência com a sessão de filmes “Campeões de Bilheteria”, da Globo.

Com pouco retorno advindo do Campeonato Carioca, a Record espera com as finais um salto nos pontos de audiência. Até o momento, a emissora não conseguiu ser líder nesse quesito. Ainda diante desse cenário, a transmissão do confronto entre Volta Redonda e Botafogo atingiu a marca mais negativa, com 5 pontos de audiência, e refletiu os problemas que a empresa vem tendo com a competição. Dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, somente o Flamengo tem alcançado marcas relevantes.

A confirmação da transmissão só foi oficializada após uma disputa interna. A filial da Record no Rio, que comprou os direitos do Carioca, desejava adiantar a exibição de partidas aos domingos para o último fim de semana, com o intuito de disparar a audiência nos sábados. Todavia, a cabeça da rede, em São Paulo vetou.

Por fim, a emissora também confirmou que irá transmitir as finais para todos os estados do Brasil, inclusive São Paulo. A decisão caminha no sentindo contrário ao que vem sendo feito pela Record, que oferece o Cariocão 2021 apenas para afiliadas que pagam o valor pedido pela empresa para ajudar nos custos do campeonato.