Record reforça protocolos e planeja retomada de gravações de Gênesis · .

A Record tem reforçado os protocolos de segurança contra a Covid-19 e planeja retomar os trabalhos de Gênesis na próxima segunda-feira (12). A novela bíblica teve sua produção paralisada em 31 de março em razão do agravamento da pandemia no Estado do Rio de Janeiro, onde o folhetim é gravado.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, a emissora e a produtora Casablanca conversam diariamente com o elenco da produção. Os atores já receberam os roteiros das cenas que serão produzidas na próxima semana.

Por isso, há o esforço das duas empresas em reforçar os protocolos de saúde para que todos os funcionários da novela mantenham-se seguros na volta das gravações do folhetim.

Em março, a Associação das Agências enviou uma carta à Record relatando suas preocupação em relação ao andamento das gravações do folhetim bíblico durante o pico da segunda onda de infecções da Covid-19.

Segundo Ricco, a emissora já pensava em pausar as cenas externas antes mesmo do envio do documento, porém, a situação da pandemia no Brasil fez com que a empresa optasse pela paralisação total dos trabalhos.

De início, a ideia era que as gravações fossem retomadas em 5 de abril. No entanto, a emissora optou por postergar a data para o próximo dia 12 em razão do aumento no número de infecções e mortes em todo o país.

Apesar da pausa, não houve prejuízos para a novela, que tem uma grande frente de capítulos já prontos. Atualmente, a Record exibe a quinta fase de Gênesis e conta a história de Abrão (Zécarlos Machado).

Quer saber tudo sobre o final de Amor de Mãe? Descubra ouvindo o podcast Noveleiros:

Ouça “#53 – Episódio especial: Tudo sobre o final de Amor de Mãe!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Gênesis e outras novelas.