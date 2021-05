Record TV transmite semi entre Flamengo e Volta Redonda para o Rio e outras 27 cidades do Brasil; confira

Pela semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam no próximo sábado, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço fez boa campanha e terminou em quarto lugar, e por isso, encara o primeiro colocado, a equipe de Rogério Ceni. A RecordTV transmitirá a partida para 27 cidades além do Rio de Janeiro.

Detentora dos direitos de transmissão do Carioca, a Record exibirá o confronto para as cidades de Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville , Chapeco, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu.

Até aqui, inclusive, a Record tem tido muitos problemas com audiência. O Carioca marcou seu índice mais baixo de Ibope com Volta Redonda x Botafogo, com 5 pontos de média. O Flamengo é a equipe que mais gerou números interessantes para a emissora paulista.