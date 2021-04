Recuperação de Paulo Gustavo tem ‘momentos tensos’, relata marido do ator · .

Marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas atualizou o estado de saúde do humorista, que está internado em tratamento contra a Covid-19 desde de 13 de março. De acordo com o dermatologista, o comediante está em processo de melhora, mas a recuperação é feita de “momentos tensos e outros de comemoração”.

Bretas publicou um longo texto na tarde desta sexta-feira (9) no Instagram para acalmar os amigos e fãs de Paulo Gustavo. Para ilustrar o post, ele usou uma foto em que aparece sorridente ao lado do marido.

“Hoje apareceu essa foto pra mim, e eu resolvi postar aqui pra relembrar nossos dias de alegria e confraternizações com amigos. Nos tempos atuais, essa lembrança é meu novo sonho para um futuro breve!”, justificou.

“O Paulo Gustavo tem passado por procedimentos importantes pra fazer seus pulmões melhorarem. Equipes médicas muito envolvidas, os melhores profissionais atuando prontamente para que ele recupere logo. Agradeço muito a eles e às equipes de enfermagem, fisioterapia e serviços gerais, que trabalham incansavelmente dedicadas a salvar não só vidas como almas”, agradeceu Thales Bretas.

O dermatologista ainda ressaltou que Paulo Gustavo tem uma “missão tão bonita na Terra” e que ajudou diversas pessoas. “Tenho certeza que Deus quer ver a continuidade desse trabalho incrível, e que essa recuperação seja breve e milagrosa, pra termos nosso ídolo e meu amor da vida bem de novo”, projetou.

“A melhora do Paulo Gustavo, como de muitos pacientes com Covid grave, tem seus altos e baixos, momentos tensos e outros de comemoração. Mas ele segue como um guerreiro, lutando pra passar por tudo e se manter forte, pronto pra próxima. E assim que eu me sinto também: com fé, confiante na medicina, e entregue às próximas emoções e decepções”, escreveu Bretas.

Desde 13 de março, Paulo Gustavo, de 42 anos de idade, está internado no Hospital CopaStar, da Rede D’Or, no Rio de Janeiro. Ele está intubado há 20 dias e chegou a apresentar melhoras de acordo com três boletins médicos.

No entanto, uma piora no quadro foi registrada no último dia 2, quando ele foi ligado a uma máquina que o ajuda a respirar e deu início ao tratamento chamado Ecmo, com pulmão artificial.

Nesta sexta, a equipe médica do hospital divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator. “Uma nova fístula bronco-pleural foi identificada ontem à noite, tendo sido realizada na manhã desta sexta-feira (09), novo procedimento, desta vez por via endoscópica, quando o segmento responsável pela nova fístula foi ocluído”, disse o comunicado.

“As manobras terapêuticas transcorreram com sucesso, e Paulo Gustavo segue em estabilidade clínica. O quadro geral mantém o otimismo da equipe profissional, mesmo levando-se em conta a gravidade que existe em todos os pacientes em uso de ventilação mecânica e de ECMO”, concluiu a equipe médica.

A família do ator continua agradecendo pelo carinho e pedindo que fãs enviem boas energias. Veja abaixo o post de Bretas:

