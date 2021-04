Recuperado da Covid-19, Luiz Adriano deve estar à disposição do Palmeiras para a Supercopa do Brasil

Titular absoluto e único centroavante no elenco atual do Palmeiras, Luiz Adriano deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo deste domingo (11), diante do Flamengo, pela Supercopa do Brasil. Ele não atuou contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, porque estava infectado com a Covid-19.









No início desta semana, o atacante se envolveu em uma polêmica. Infectado com o novo coronavírus, Luiz Adriano foi a um supermercado junto com sua mãe e, na saída do local, atropelou um pedestre que trafegava por lá. Ele havia sido diagnosticado com a doença no dia 1º de abril.

“Pela diretriz nº 1, publicada em 05/08/2020, o atleta cumpre isolamento respiratório por 10 dias a partir da data da coleta do teste de COVID-19. A partir dessa data, a utlização e sua liberação para jogos e treinos é de competência do departamento médico do clube”, explicou Jorge Pagura, chefe da Comissão Médica da CBF, ao site ESPN.com.br.

Na Argentina, Abel Ferreira escalou Rony na função de centroavante, a qual normalmente é ocupada por Luiz Adriano. O agora camisa 7 palmeirense foi o autor do primeiro gol da vitória alviverde sobre o Defensa y Justicia. Resta saber como o português escalará a equipe diante do Flamengo.

Com a camisa palmeirense, Luiz Adriano disputou 56 partidas e marcou 20 gols. No clube desde agosto de 2019, ele foi titular nas conquistas de Campeonato Paulista, Copa Libertadores e Copa do Brasil.