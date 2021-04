Recuperado de lesão, Léo manda recado para torcida do Cruzeiro: “Estou muito confiante”

O Cruzeiro ainda é uma incógnita na temporada e o treinador Felipe Conceição já está sendo muito questionado, se cogitando até uma demissão caso o time tenha um resultado negativo diante do Atlético-MG, no próximo domingo (11). Antes do clássico, a Raposa tem o Coimbra na quarta-feira (07) e também precisa vencer.









O time ainda não conseguiu engrenar e a torcida tem ficado bastante incomodada com isso. O desempenho dentro de campo é abaixo do esperado, mesmo diante dos problemas já conhecidos na Toca da Raposa. Assim, a pressão vem crescendo bastante e os resultados precisam aparecer para não acontecer mais uma leva de demissões.

A boa notícia é que o zagueiro Léo está recuperado e muito em breve estará disponível para entrar em campo. O defensor estava tratando de uma lesão nos Estados Unidos e falou ao portal “Deus Me Dibre” que não sente mais dor e demonstrou muita confiança para seguir sua história no Cruzeirão Cabuloso.

“Estou me sentindo muito bem. Estou realizando, com supervisão do Dr. Stuart Hui, o processo de fortalecimento, fazendo várias atividades físicas de força e corrida. Estou muito confiante e sem dor”, disse o jogador que tem muita história com a camisa cruzeirense.

Léo está há bastante tempo na Raposa, virou referência no elenco e para o torcedor. Sua volta é considerada como um “reforço”, já que sua experiência e qualidade devem fazer a diferença dentro de campo para ajudar o clube a ter uma boa temporada.