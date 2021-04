Recuperado, Luiz Adriano põe panos quentes na disputa com Rony e afirma estar pronto para decisão após se recuperar da Covid-19: “Bem fisicamente”

Após a dolorida derrota para o Flamengo nos pênaltis, na Supercopa do Brasil no último domingo (11), o Verdão volta a campo nesta quarta-feira (14), novamente no estádio Mane Garrincha, para tentar ganhar um título inédito: a Recopa Sul-Americana. E para o duelo de logo mais contra o Defensa Y Justicia, da Argentina, o Alviverde Imponente terá o retorno de Luiz Adriano, que após testar positivo para Covid-19, se recuperou e esta à disposição de Abel Ferreira pra o jogo da volta do torneio sul-americano.









O camisa 10, que viu Rony desempenhar bem a função de centroavante nos últimos dois jogos da equipe, afirmou que já pode recuperar a posição, pois está muito bem fisicamente para mais uma decisão. O comandante português, por não ter treinando com o profissional, tem dúvidas se irá entrar com o dono da posição no ataque ou se o camisa 7 ainda exercerá essa função mais uma vez.

“Estava treinando em casa, então não estou sentindo tanta dificuldade nos treinamentos. Se estivesse parado ou com algum sintoma, mas estou muito bem” disse o camisa 10 à TV Palmeiras.

Sobre o jogo, Luiz Adriano comentou: “É um jogo muito importante, um título importante pra começar o ano. Todo mundo está muito concentrado para primeiramente fazer um grande jogo e consequentemente conquistar o título”.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Palestra só precisa empatar para ganhar o título que dará ao clube 7 milhões de reais. Caso o Defensa Y Justicia devolva o placar da última quarta-feira (7), ou vença o embate por só um gol de diferença, o título será definido nos pênaltis.