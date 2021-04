Red Bull Bragantino é efetivo e estreia com vitória na Sul-Americana diante do Tolima

O Bragantino estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana em duelo contra o Tolima, da Colômbia. Dentro de casa, a equipe fez 2 a 1 sobre os adversários, com gols ainda no primeiro tempo. No finalzinho da etapa final, os colombianos diminuíram de pênalti com Mosquera, mas ficou tudo por isso mesmo.

Agora o próximo compromisso do Braga na Sul-Americana é no Equador diante do Emelec, jogo marcado para o dia 28 de abril, às 21h30. No mesmo dia e horário, o Tolima recebe o Talleres, da Argentina.

PRIMEIRO TEMPO EFETIVO DO BRAGA

Com as equipes ainda se estudando, Claudinho recebeu na esquerda dentro da área e cruzou. A bola bateu em Castrillón, a redonda bateu na trave e morreu no fundo das redes aos 10 minutos. No decorrer do jogo, o Tolima mostrou vontade e equilibrou o duelo, mas não conseguiu assustar Cleiton. Mesmo sem ter grandes oportunidades, o Bragantino também seguiu criando, e Ytalo foi o premiado no último lance do primeiro tempo. O atacante conseguiu ampliar segundo minutos antes do apito final para o intervalo.

SUSTO RÁPIDO NO NABIZÃO NO SEGUNDO TEMPO

Após o árbitro soar o apito para o início da etapa final, houve queda de luz no Nabizão. Mas rapidamente os refletores ligaram novamente e não teve grande atraso no confronto.

CLAUDINHO ABUSADO

Além de ter sido um dos responsáveis pelo primeiro gol, Claudinho mostrou habilidade no segundo tempo. Em cinco minutos, o capitão do Bragantino aplicou uma caneta e mais tarde deixou outro adversário na saudade com um chapéu.

SEGUNDO TEMPO EQUILIBRADO, DE MUITA MARCAÇÃO E PÊNALTI

Os 45 minutos finais não teve um panorama muito diferente do primeiro tempo. Jogo bem equilibrado com as duas equipes tentando a criação de jogadas para marcar o gol, mas a forte marcação de ambas dificultam as ações. Até a metade da etapa final, as principais jogadas ofensivas foram por cima já que o último passes das equipes não resultavam em sucesso.

Aos 48 minutos, o árbitro marcou pênalti de Fabrício Bruno em um toque de mão. Mosquera bateu forte no canto direito e diminuiu o placar.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X TOLIMA – 1ª RODADA DA FASE DE GRUPOS DA SUL-AMERICANA

Estádio: Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista (SP)

Data: 22 de abril, às 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)

Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)

Cartões amarelos: Helinho, Ryller (RBB) / Balanta, Quiñones, Ríos (TOL)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Nilson Castrillón (contra), 10’/1ºT (1-0); Ytalo, 45’/1ºT (2-0); Mosquera, 48’/2ºT (2-1)

BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Lucas Evangelista, Ricardo Ryller (Jadsom Silva, aos 40’/2ºT) e Claudinho; Artur (Cuello, aos 36’/2ºT), Ytalo e Helinho.

TOLIMA (Técnico: Hernan Torres Riveros)

Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julian Quiñones, Sergio Mosquera e Balanta; Trujillo (Cataño, aos 19’/2ºT), Nieto (Estupiñan, aos 35’/2ºT), Juan Rios, Campaz e Albornoz (Gustavo Ramírez, aos 40’/2ºT); José Ortíz (Miranda, aos 35’/2ºT).