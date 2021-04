Red Bull Bragantino tem jogador expulso, gol contra e é atropelado pelo Emelec

O Red Bull Bragantino foi até o Equador e acabou sendo atropelado pelo Emelec, perdendo por 3 a 0 nesta quarta-feira, em duelo válido pelo grupo G da Copa Sul-Americana.

A equipe paulista se segurou no primeiro tempo, mas Aderlan fez um gol contra logo aos 4 minutos da etapa final e abriu o placar.

Aos 19 do segundo tempo, Zapata fez o segundo do time da casa.

Como se não bastasse, Ricardo acabou sendo expulso aos 28 do segundo tempo por uma entrada violenta em um jogador rival numa dividida.

E aos 41, Cabeza fechou a conta para o Emelec.

Com o resultado, os equatorianos lideram a chave com 6 pontos, enquanto o Red Bull segue com 3 pontos, à frente de Tolima e Talleres, ambos com um ponto, no grupo G.