Red Bull reduziu potência do motor de Verstappen para evitar pane

Helmut Marko, consultor da Red Bull, revelou que a equipe de Milton Keynes, por conta de problemas de software e temperatura, foi obrigada a reduzir a potência do motor Honda no carro de Max Verstappen durante o GP do Bahrein. Pole, o holandês liderou a primeira parte da corrida que abriu a temporada 2021, mas acabou sendo derrotado pela melhor estratégia da Mercedes.

“Os problemas que tivemos eram principalmente ligados ao software. Nada no hardware, então eram coisas que você podia corrigir com ajustes”, afirmou o consultor de 77 anos ao site alemão Formel1.de.

Ao longo do GP do Bahrein, Verstappen não foi o único piloto da equipe taurina a sofrer com falhas. No final da volta de apresentação, Sergio Pérez enfrentou uma pane em seu carro, sendo obrigado a reiniciar todo o sistema para continuar na prova. Na ocasião, o mexicano teve de largar dos boxes, chegando ao final da prova na quinta colocação.

De acordo com as regras da Fórmula 1, em casos similares, é permitido que a equipe diminua a potência do motor para solucionar o problema, mas, mesmo que a falha seja resolvida, a unidade de potência não poderá voltar às configurações originais anteriores ao reparo.

Apesar dos problemas, Max chegou a liderar uma parte da prova, e até as últimas voltas disputou a vitória com Lewis Hamilton, que levou a melhor na disputa, deixando o holandês com a segunda colocação. “No começo da corrida, tivemos problemas na área do diferencial e no último setor, para ser mais especificamente, perdendo até três décimos por volta. Mas ainda sim, o Max pilotou de acordo”, finalizou Marko.