Red Dead Redemption 2: cavalo renasce ‘amaldiçoado’ após tragédia

Um novo cavalo “amaldiçoado” em Red Dead Redemption 2 chamou a atenção de fãs na internet, ao apresentar um visual completamente alterado após a ocorrência de um trágico evento in-game.

A imagem publicada pelo usuário Creative_Word1148, do Reddit, mostra uma criatura deformada que parece ter vindo diretamente do Cemitério Maldito. Segundo o jogador, o novo design do cavalo surgiu como resultado de um incêndio de altas proporções, mas detalhes mais precisos do evento e de suas causas não foram compartilhados.

O usuário contou que, após a tragédia, sua montaria estava prestes a morrer, até que foi trazida de volta à vida pelo item Horse Revive Tonic. Infelizmente, o que era para ser uma funcionalidade padrão do game acabou se tornando um experimento científico pós-apocalíptico, e o animal surgiu em uma surpreendente versão zumbi, onde sua carcaça queimada, veias e o tecido rasgado eram claramente visíveis e bem detalhados. Confira a foto abaixo.

(Fonte: Creative_Word1148 – Reddit / Reprodução)Fonte: Reddit

Após a repercussão na internet e vários interessados querendo batizar o animal de Chris P. Bacon ou algo do tipo, Creative_Word1148 confirmou que o cavalo voltou ao seu físico natural logo depois da conclusão de uma missão, então tudo indica que a regeneração do tônico ocorreu bem, mas em um tempo bem maior do que o previsto.

Você já teve alguma experiência com montarias zumbis em Red Dead 2? Deixe sua resposta nos comentários.