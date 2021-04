Reddit apresenta ‘Talk’, sua alternativa para o Clubhouse

Nesta segunda-feira (19), a popular plataforma de fóruns online Reddit anunciou sua variante das “salas de áudio” alternativa ao Clubhouse, o Reddit Talk. O recurso será integrado aos subreddits, como são chamadas as comunidades na rede social, e poderá ser acessado por todos os usuários, de acordo com as regras propostas pelos moderadores — os únicos que possuem permissão para criar as salas de bate-papo por voz.

Além da integração aos subreddits, o novo recurso não apresenta muitas novidades em relação ao Clubhouse, precursor da ideia. Funcionando de maneira simples, será possível entrar em salas e engajar em conversas utilizando apenas mensagens de áudios para se expressar. Os usuários poderão solicitar permissão para falar ou simplesmente permanecer como ouvintes, caso for desejado.

Outra forma de interagir será pelas reações rápidas em cada áudio utilizando emojis, além de também ser possível alterar o avatar de cada usuário e a cor de fundo conforme a sala em questão. Os moderadores presentes poderão silenciar usuários e também impedir que eles participem da conversa, caso haja infração das regras.

Exemplo de sala de áudio no Reddit Talk. (Fonte: Reddit / Divulgação)Fonte: Reddit

Até o momento, o Reddit Talk está disponível apenas para moderadores durante sua fase de testes e possui uma lista de espera para os que desejam obter o acesso antecipado. Nesse contexto, a novidade não deve demorar para chegar para todos os usuários nas plataformas Android e iOS, por meio de uma atualização.