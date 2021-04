Rede Decisão tem vagas de estágio para estudantes de Pedagogia

A Rede Decisão tem vagas de estágio para os estudantes da área de Pedagogia. Ao todo, são quatro vagas disponíveis com benefícios adicionais, além da remuneração, incluindo seguro de vida e vale transporte. Confira, a seguir, mais informações!

Rede Decisão tem vagas de estágio disponíveis para estudantes de Pedagogia

Os estagiários serão responsáveis por realizar atividades referentes ao setor operacional e pedagógico da unidade. Também irão prestar atendimento em sala de aula, auxílio nos intervalos e participar da entrada e saída dos alunos.

O horário para prestar as devidas responsabilidades é de manhã e à tarde. O início é imediato, com vagas para a Zona Leste e Zona Sul da região de São Paulo. Antes de encaminhar a sua inscrição, vale ressaltar que os candidatos devem ter um ano para concluir o curso. A faixa salarial dos contratos será em torno de R$ 700 a R$ 750, acrescida de benefícios:

Seguro de Vida;

Vale Transporte.

Como se inscrever

A partir de uma ideia, um projeto nasceu. E, desde então, a história da empresa vem sendo escrita. Com mais de 30 anos nas mãos da Tia Regina, a empresa garante toda a educação e carinho para as crianças e adolescentes que fazem parte da instituição. Hoje a instituição é composta por 12 unidades, com 6.000 alunos e mais de 600 colaboradores.

Para se inscrever às vagas, os interessados devem entrar no site e encaminhar a inscrição, através de currículo atualizado. O Processo Seletivo será realizado pela empresa contratante.

Mais informações sobre vagas de emprego estão disponíveis aqui, no Notícias Concursos!