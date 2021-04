Rede São Camilo anuncia 250 vagas de emprego para diversas áreas

A rede hospitalar São Camilo está com 250 novas vagas de emprego para profissionais de diversas áreas. As chances são para atuação na cidade de São Paulo, capital, nos bairros Pompeia, Santana e Ipiranga, onde estão localizados todos os hospitais do grupo.

Especializada em atendimentos eletivos, de emergência e cirurgias de alta complexidade, como transplantes de medula óssea, a rede atende mais de 60 especialidades. Atualmente, há oportunidades para as áreas técnicas e administrativas, nas posições de enfermeiro, auxiliar de atendimento, oficial de manutenção, pedreiro, técnico de edificações, auxiliar de nutrição, analista de microbiologia, auxiliar de escritório, auxiliar de farmácia, nutricionista, copeiro, motorista, biomédico de laboratório, técnico de BMS, técnico de enfermagem para UTI adulto, auxiliar de almoxarifado, auxiliar administrativo, entre outras.

A empresa oferece, ainda, vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Neste caso, há chances para enfermeiro, auxiliar de atendimento, auxiliar administrativo e pedreiro.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a benefícios como:

Refeitório

Auxílio-creche

Vale-alimentação

Vale-transporte

Assistência médica

Como participar do processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar a página de carreiras da Rede São Camilo, disponível em https://trabalheconosco.vagas.com.br/hospital-sao-camilo-sp, preencher os dados solicitados e cadastrar seu currículo.

O processo seletivo pode variar de acordo com a vaga desejada, assim como os requisitos, atribuições e jornada de trabalho. Por isso, é importante checar a lista completa e os detalhes das oportunidades disponíveis no endereço eletrônico acima antes de efetivar a candidatura.

